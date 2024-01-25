В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к смертной казни

Защита обвиняемого настаивала на том, что он лишь ограниченно дееспособен, но судья признал его вменяемым

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Окружной суд Киото признал виновным и приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, который в июле 2019 года поджег японскую анимационную студию Kyoto Animation, в результате чего погибли 36 человек. Инстанция удовлетворила требование местной прокуратуры, которая добивалась для преступника высшей меры наказания.

Защита настаивала на том, что злоумышленник бредил и поэтому лишь ограниченно дееспособен, однако судья, как отмечает агентство Kyodo, признал Аобу вменяемым, а его действия - осознанными.

Пожар в студии Kyoto Animation произошел 18 июля 2019 года. Злоумышленник проник в здание с двумя 20-литровыми канистрами бензина и устроил поджог, в результате чего погибли 36 и пострадали 33 человека. Преступник тоже получил ожоги. Студия известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.