В Нижневартовске из-за сообщений с угрозами эвакуировали все школы

Силовики проверяют здания на наличие взрывных устройств

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Ученики и персонал всех школ Нижневартовска, второго по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа, эвакуированы после сообщений о взрывном устройстве. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"В полицию города Нижневартовска поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях школ города. В связи с поступившей информацией приняты меры по эвакуации сотрудников и учеников всех образовательных организаций", - сказано в сообщении.

По данным властей, силовики проверяют образовательные организации на наличие опасных предметов. Планируется, что после окончания работы кинологов образовательный процесс будет возобновлен.