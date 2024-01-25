Под Красноярском загорелся производственный цех

Из здания эвакуировали около 40 человек

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Около 40 человек эвакуировано из-за пожара в производственном цехе в селе Еловое под Красноярском. На месте работает 27 человек и 8 единиц техники, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Пожар произошел в селе Еловое в Емельяновском районе Красноярского края. Горит производственный цех. По предварительным данным, это цех по производству лодок. <…> Около 40 человек эвакуировано из здания. По пострадавшим к нам информация не поступала", - сообщили в МЧС.

По данным регионального главка МЧС, на месте пожара работают 27 человек и восемь единиц техники.