Под Красноярском возобновили движение на трассе Р-255 "Сибирь" после ДТП

В ГИБДД уточнили, что проезд осуществляется реверсивно

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Участок на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" под Красноярском открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает ГИБДД региона.

"Движение на данном участке дороги открыто, проезд осуществляется реверсивно. Для избежания заторовых ситуаций автомобилистам необходимо выбирать альтернативные пути следования. При проезде трудного участка автодороги следует снижать скорость и соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении.

В ДТП никто не пострадал. Аварии произошли из-за несоблюдения дистанции в условиях плохой видимости и наледи на проезжей части.

Ранее на 25-м км автодороги "Обход города Красноярска" в составе Р-255 "Сибирь" полностью было перекрыто движение из-за нескольких ДТП с участием девяти автомобилей.