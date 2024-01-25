В Челябинской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике

Его площадь составила 3,6 тыс. кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, произошедший 24 января на площади 3,6 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Пожар на мебельной фабрике ООО "Регина - М" в Еткульском муниципальном районе в 10:00 (08:00 мск) ликвидирован", - сказали в пресс-центре.

Пожар возник 24 января. Его площадь составила 3,6 тыс. кв. м, тушение велось по повышенному рангу, удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы. В тот же день в 10:16 (08:16 мск) была объявлена ликвидация открытого горения.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Челябинской области, во время пожара обрушилось помещение цеха. Организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). По информации пресс-центра областной прокуратуры, также по факту пожара проводится процессуальная проверка органом дознания государственного пожарного надзора по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).