В Биробиджане ликвидировали пожар на складе

Пострадавших нет

ТАСС, 25 января. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Биробиджане в Еврейской автономной области (ЕАО). Площадь пожара составила 300 кв. м, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Потушили. [Площадь пожара составила] 300 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что со склада удалось вынести девять кислородных и два газовых баллона. Пострадавших нет.

По данным ведомства, накануне вечером рабочие топили на складе печь и не убедились в том, что пламя прогорело, закрыли заслонку и дверцы. Утром вспыхнул пожар. Виновных привлекут к ответственности.