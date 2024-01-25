Жители Курил ощутили подземные толчки силой в три балла после землетрясения в Японии

По информации сейсмологов, тревогу цунами не объявляли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Жители южной группы Курильских островов (Сахалинская область) в четверг днем ощутили подземные толчки силой до трех баллов, вызванные землетрясением магнитудой 4,7 на острове Хоккайдо (Япония), сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение зарегистрировано в четверг в 15:29 сахалинского времени (07:29 мск - прим. ТАСС) с эпицентром на Хоккайдо на глубине 63-х км. Ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан (южная группа Курильских островов - прим. ТАСС) силой до трех баллов", - рассказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, тревогу цунами не объявляли.