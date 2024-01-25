В Великом Устюге сгорел бывший купеческий особняк XIX века

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем

ТАСС, 25 января. Бывший объект культурного наследия федерального значения, деревянный двухэтажный дом купца Семена Бабикова середины XIX века, сгорел в Великом Устюге. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или поджог. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Пожар ликвидирован на площади 116 кв. м. <...> дом сгорел полностью, огнем повреждена кровля, внутренняя и наружная отделка. Сообщение о возгорании поступило 24 января около 21:00 мск. На момент прибытия пожарных горел мезонин над средней частью дома. В качестве причин возгорания рассматривается поджог или неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал, на тушение были привлечены 23 человека и 7 единиц техники. Дом не был жилым. По уточненным данным ГУ МЧС, несколько лет назад особняк продали и в момент продажи он утратил статус объекта культурного наследия.

Согласно официальному перечню объектов культурного наследия региона, сгоревший дом №98 на улице Красной в центре Великого Устюга - это бывший особняк купца Семена Бабикова. До революции 1917 года в нем располагался магазин и жилые помещения, а после революции дом был национализирован и отдан под жилье. Когда-то интерьеры дома украшали изразцовые печи, оригинальные двери, карнизы.