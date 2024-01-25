В Новосибирске арестовали полицейского по делу о воспрепятствовании следствию

Его взяли под стражу до 23 марта

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу сотрудника отделения полиции в Усть-Таркском районе Новосибирской области по делу о воспрепятствовании следствию: мужчина угрожал следователю, который расследовал убийство ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

"Центральный районный суд г. Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Максима Вавилова <…> Постановлением суда от 25 января в отношении Вавилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта", - говорится в сообщении.

По данным СК, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой-то бы не было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования расследованию дела, совершенное с использованием своего служебного положения). По данным следствия, полицейский узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела осуществляет производство следственных действий по уголовному делу. Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности с целью изменения хода расследования.

При подтверждении вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке.