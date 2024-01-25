В Оренбургской области при взрыве на насосной станции погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 25 января. Взрыв произошел на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области, погибли два человека.

"В подземном помещении насосной станции в безопасной зоне находятся шесть человек, связь с ними установлена. Один из пострадавших с 95% ожогов тела умер в больнице", - сообщили в правительстве региона.

В региональном управлении МЧС сообщили об извлечении из-под завалов одного рабочего без признаков жизни.

"В результате обрушения пострадали три человека, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, одного извлекли из-под завалов без признаков жизни. На данный момент проводится разбор завалов, поиск и спасение людей, по предварительным данным, 6 человек", - сказали в МЧС.

По предварительным данным, взорвался баллон с метаном в подвале здания. Пожара после взрыва не последовало. В регионе ввели режим ЧС.

В оперативных службах ранее сообщали о трех пострадавших.

В региональном Минздраве сообщили о госпитализации трех пострадавших, которых доставили в травматологию города Орска. Медики находятся в режиме повышенной готовности, а ситуация на личном контроле министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.