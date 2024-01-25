В центре Москвы пьяный мужчина ударил ножом прохожую

Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом и толкнул незнакомую женщину в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На улице 2-й Тверской-Ямской злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее. После совершения преступления он скрылся", - сказали в пресс-службе.

Женщине потребовалась медицинская помощь. Мужчина задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал ТАСС, что в полиции о случившемся сообщила потерпевшая. "В ходе несения службы на обслуживаемой территории полицейские задержали подозреваемого. <…> При личном досмотре у него изъят нож", - добавил он. По словам Васенина, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.