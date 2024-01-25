Во Владимире произошел пожар в производственном здании

Информация о погибших и пострадавших не поступала

ТАСС, 25 января. Пожар произошел в производственном здании на ул. Большой Нижегородской во Владимире, эвакуировано шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"25 января в 09:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81, на предварительной площади 100 кв. м. <…> Эвакуировано шесть человек", - говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. "К ликвидации пожара привлекаются 12 единиц техники и 33 человека личного состава", - сообщили в пресс-службе.