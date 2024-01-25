В Оренбургской области назвали предварительную причину обрушения на насосной станции

По данным правительства региона, ЧП могло произойти из-за взрыва газового баллона

ТАСС, 25 января. Взрыв газового баллона мог стать причиной обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, где один человек погиб и трое пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации правительства, трех пострадавших доставили в городскую больницу Орска, один человек погиб. Чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов. Создан медицинский оперативный штаб. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, под завалами, предварительно, находятся еще шесть человек.

"На месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи. В режиме повышенной готовности находятся оренбургские и орские реаниматологи и хирурги-травматологи. Вертолет санавиации находится на вертолетной площадке и готов к вылету в областной центр", - добавили в правительстве области, уточнив, что в устранении ЧС задействованы 57 человек и 22 единицы техники.