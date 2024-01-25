Двое астраханских инспекторов ГИБДД стали фигурантами дела о взятке

По версии следствия, сотрудники приняли от местного жителя взятку за получение водительского удостоверения без экзаменов

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Астраханской области в отношении двух инспекторов ГИБДД, которые подозреваются в получении взятки за получение водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела у здания автошколы в городе Камызяке Камызякского района получили от местного жителя взятку за получение водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении двух государственных инспекторов безопасности дорожного движения РЭГ ГИБДД ОМВД России по Камызякскому району области по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка)", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность инспекторов пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области и ОРЧ СБ УМВД России по Астраханской области.