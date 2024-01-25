Черные ящики сбитого Ил-76 доставят на расшифровку в военную лабораторию

По предварительным данным, состояние бортовых самописцев позволяет их расшифровать, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Два черных ящика самолета Ил-76 ВКС России, который был сбит ВСУ Украины в Белгородской области, подлежат расшифровке, она будет проводиться в специальной лаборатории Минобороны, туда их планируют доставить в пятницу.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, состояние обоих бортовых самописцев позволяет их расшифровать. Они будут доставлены спецрейсом в пятницу в специальную лабораторию Минобороны, где и будет проходить их расшифровка", - сказал собеседник агентства.