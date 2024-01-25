25 января, 08:27
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 60 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждены три частных домовладения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Украинские военные выпустили за сутки около 60 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА. В результате действий ВСУ повреждены три частных домовладения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По селу Щетиновка выпущено три минометных снаряда, по селам Журавлевка и Нехотеевка - по одному артиллерийскому снаряду. В селе Устинка с двух БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе в среду по окраине села Богун-Городок было выпущено семь минометных снарядов, по окраине села Цаповка - два минометных снаряда. На окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами посажен и обезврежен дрон-камикадзе.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старого - зафиксировано пять прилетов. Окраину хутора Шаховка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

В Грайворонском округе ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли село Дорогощь - установлено восемь прилетов. Различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждено крыльцо и хозпостройка. "Поселок Совхозный атакован двумя дронами-камикадзе, один из которых сдетонировал, второй посажен средствами радиоэлектронной борьбы. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов. <...> В хуторе Понуры посажен дрон-камикадзе, впоследствии он будет ликвидирован саперами", - проинформировал глава региона.

В Шебекинском округе в хуторе Балки ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе, по селу Терезовка было выпущено девять минометных снарядов, по хутору Мухин - четыре минометных снаряда. В селе Новая Таволжанка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, в селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. "В Корочанском районе в поле недалеко от села Яблоново потерпел крушение транспортный самолет Минобороны РФ. Все находившиеся на борту судна погибли. Пострадавших среди мирного населения нет. Разрушений на земле нет", - сообщил Гладков. 

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