В Карелии возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

Авария произошла в Пряжинском районе

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Карелии, в которой четыре человека погибли, четверо получили травмы, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Карелии.

"Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту автоаварии в Пряжинском районе. В результате столкновения двух автомобилей вблизи поселка Матросы 24 января в 20:00 мск погибли четыре человека, четверо получили травмы разной степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели и травмам людей), оно в производстве следователей МВД по Карелии", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Volvo XC90, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, на 401-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола" не убедился в безопасности при совершении обгона, выехал на встречную полосу и, не успев завершить маневр, допустил столкновение с автомобилем Great Wall.

По уточненным данным, погибли четыре человека - жители Петрозаводска, которые находились в машине Great Wall: 51-летней водитель и три женщины-пассажира. Еще одна женщина из этой машины госпитализирована с различными травмами. Водитель Volvo, 36-летний житель города Североморска Мурманской области и двое детей 9 и 12 лет были доставлены в лечебное учреждение. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии.