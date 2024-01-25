Ветслужбы не выявили бешенства у волка, напавшего на людей в курганском поселке

В результате нападения один человек погиб, трое пострадали

ТАСС, 25 января. Проведенные ветеринарными службами исследования не выявили заболевание бешенством у волка, напавшего на четверых людей в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"По оперативным данным департамента АПК Курганской области, проведенные ветеринарными службами предварительные лабораторные исследования на сегодняшний день не выявили бешенства у волка, ликвидированного после нападения на жителей поселка Курорт "Озеро Медвежье" Петуховского округа ночью 22 января. Исследования биоматериала хищника продолжаются, о результатах более глубокого и точного анализа будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В результате нападения волка один человек погиб, трое пострадали. Из-за происшествия школы округа переведены на дистанционный формат обучения до 27 января, также временно отменены все культурно-массовые мероприятия. Власти отмечают, что хищников в регион могла привлечь большая миграция косуль из Свердловской и Челябинской областей, а также с территории Казахстана, произошедшая из-за перепада температур.