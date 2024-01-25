В Южной Корее напали на депутата от правящей партии

По данным агентства Yonhap, рана Пэ Хён Чжин не представляет угрозы для жизни

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. На депутата южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" Пэ Хён Чжин совершено нападение, травма не представляет угрозы для жизни. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как рассказал помощник, вечером прохожий подошел к депутату на улице в районе Каннам в Сеуле и спросил, не она ли Пэ Хён Чжин. После этого злоумышленник, чья личность не раскрывается, нанес удар в голову. С кровотечением депутата доставили в больницу. По оценкам, которые приводит агентство, рана не представляет угрозы для жизни.

Полиция задержала нападавшего.

Около трех недель назад мужчина напал на лидера южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мёна с ножом. Политику провели операцию, недавно он вернулся к работе.