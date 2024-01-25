Две жительницы Донецка ранены при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ

На Кировский район за два часа ВСУ сбросили пять боеприпасов

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Две мирные жительницы Донецка получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе на ул. Дагестанской получили ранения женщины 1960 и 1968 годов рождения", - написал мэр в Telegram-канале.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за два часа ВСУ сбросили пять боеприпасов на Кировский район Донецка.