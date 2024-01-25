Главе орловского управления эконадзора продлили срок задержания по уголовному делу

В суде следователь ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста

ТАСС, 25 января. Советский районный суд Орла продлил срок задержания по уголовному делу начальника управления экологического надзора и природопользования департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области Евгения Алехина, баллотировавшегося в 2018 году на пост губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Судом продлен срок задержания начальнику управления экологического надзора и природопользования департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области", - говорится в сообщении. Срок задержания Алехина продлили на 72 часа.

Как отметили в пресс-службе, в суде следователь ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Алехина обвиняют по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следственных органов, в апреле 2023 года он помог знакомому в решении вопроса о непривлечении к административной ответственности за нарушение правил охоты.