Соучастнице организаторов нарколаборатории в Тульской области назначили девять лет колонии

У женщины также конфисковали жилой дом и автомобиль

ТУЛА, 25 января. /ТАСС/. Жительницу Красноярска, входившую в преступную группу, у которой в поселке под Тулой изъяли более 193 кг наркотиков, суд приговорил к девяти годам колонии. Также у женщины конфисковали жилой дом и автомобиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 100 тыс. рублей. Также суд конфисковал жилой дом и автомобиль осужденной, на которые был наложен арест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 30-летнюю жительницу Красноярска признали виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). Она заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении еще шестерых членов преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Установлено, что женщина приобрела жилой дом в поселке Свобода Тульской области, где в хозпостройке совместно с другими участниками группы оборудовала лабораторию для производства синтетического наркотика пирролидиновалерофенона. Часть вещества, изготовленного в период с августа по ноябрь 2022 года, преступники успели продать через тайники с закладками и получили доход в виде криптовалюты. "Свою часть дохода жительница г. Красноярска конвертировала в 1,8 млн рублей, переведя на банковские счета, открытые на имена иных лиц", - отметили в прокуратуре.

Преступления были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ по Тульской области. Из незаконного оборота было изъято свыше 193 кг наркотиков. О подробностях уголовного дела ранее не сообщалось в интересах следствия.