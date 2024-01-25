Задержанному под Астраханью по делу о терроризме мужчине дали 11 лет лишения свободы

По версии следствия, Саиджон Холикзода планировал вступить в террористическую организацию

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Житель Московской области, планировавший выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в состав международной террористической организации и задержанный при пересечении госграницы в Астраханской области, приговорен судом к 11 годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

"Вторым Западным окружным военным судом Холикзода С. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что 23-летний житель Московской области Саиджон Холикзода планировал транзитом через территорию России выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в состав международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). При пересечении госграницы мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Следственным подразделением УФСБ России по Астраханской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).