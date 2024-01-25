В Псковской области ликвидировали нарколабораторию

В УМВД по региону отметили, что изъято более 200 кг наркотиков

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Псковской области ликвидировали работу нарколаборатории, было изъято около 200 кг запрещенных веществ, а также 12 кг марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"В Псковской области полицейские ликвидировали крупную наркоплантацию. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из Порховского района задержали местного жителя. Он подозревается в культивировании конопли и производстве наркотических средств. <..> В ходе обыска в его доме обнаружено порядка 900 наркосодержащих растений общей массой более 200 кг, а также свыше 12 кг марихуаны и 300 г гашиша, подготовленные к реализации", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, следственным отделом ОМВД России по Порховскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 231 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу

"Предварительно установлено, что злоумышленник в одной из деревень региона приобрел частный дом. Там он оборудовал систему автоматического освещения, орошения, отопления и вентиляции для выращивания наркосодержащего растения. Им также были приобретены необходимые инструменты для высушивания, измельчения и изготовления из конопли запрещенных веществ. Наркоделец планировал сбывать их на территории Ленинградской и Псковской областей", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирины Волк.