Адвокат владельца Твикса сообщил о возбуждении уголовного дела после инцидента

По словам юриста Сергея Егорова, речь идет о деле по статье о жестоком обращении с животными

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили после гибели кота Твикса, выброшенного из поезда в Кирове. Об этом сообщил юрист Сергей Егоров, представляющий интересы владельца кота.

"Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем СК по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными - прим. ТАСС). Вчера [хозяина кота] Эдгара [Гайфуллина] допросили в качестве потерпевшего, признали потерпевшим. Мне удалось пообщаться со следователем по телефону, мы ему пояснили видение расследования со стороны потерпевших. Мы считаем, что, помимо ст. 245 УК РФ, должна быть квалификация действий виновного лица по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества - прим. ТАСС), готовы представить следователю необходимую правоприменительную практику", - рассказал Егоров в видеообращении, опубликованном в созданном владельцами Твикса Telegram-канале "Твикс. Информация от хозяина".

Кота Твикса, выбравшегося из переноски, проводница высадила из поезда, приняв за бездомного, 11 января. Позднее хозяева сообщили о смерти животного. Как рассказал хозяин кота, животное ехало в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако выбралось из переноски, пока сопровождающий спал, а проводница на остановке в Кирове выпустила Твикса на улицу. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы.

22 января глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом.

После инцидента в РЖД приняли решение запретить проводникам высаживать животных из поездов. В случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.