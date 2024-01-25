Белозерцеву дали 12 лет за получение взяток от экс-сенатора Шпигеля

Ему также назначили штраф в размере более 450 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии и штрафу за получение взяток от бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Измайловского суда Москвы, где прошло оглашение судебного решения.

"Назначить Белозерцеву общий срок наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в более 450 млн рублей", - зачитала приговор судья Екатерина Степина.

По ее словам, бывший глава Пензенской области признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

Подсудимому также назначен штраф в размере более 450 млн рублей. Кроме того, Белозерцеву также запретили занимать должности в органах государственной власти на срок 10 лет. Ранее прокуратура требовала приговорить бывшего губернатора к 13 годам колонии.

Суд также назначил наказания и остальным фигурантам дела. Супруга Шпигеля Евгения получила 8,5 года колонии. Ее суд также признал виновной в даче взятки в особо крупном размере. Директор ОАО "Фармация" Антон Колосков получил 8,5 года общего режима. Также он будет должен заплатить штраф в 60 млн рублей. Суд признал его виновным в даче особо крупной взятки. Экс-водитель представительства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и заместитель главы этого же представительства Федор Федотов признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им суд назначил по 7,5 года лишения свободы каждому.

Процесс по этому делу проходил в закрытом режиме на территории СИЗО "Матросская Тишина" из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля. Журналистов на процесс не допускали. Оглашение приговора состоялось в Измайловском суде Москвы. Туда слушания были перенесены из Пензенской области по требованию Генпрокуратуры.

Обжалование приговора

Адвокаты осужденных за взятки Белозерцева и Шпигеля обжалует приговор суда, заявила защитник экс-сенатора Залина Фарниева.

"Мы не согласны с приговором и подадим на него апелляцию", - сказала она.

По словам адвоката, гособвинению не удалось доказать причастность бывшего сенатора к взяткам либо же к лоббированию чьих-либо интересов. "Кроме этого, мы понимаем, что с учетом состояния здоровья Шпигеля этот срок для него - почти как смертный приговор. Он уже не может передвигаться без инвалидного кресла, а обслуживает себя мой подзащитный лишь с помощью сокамерников", - сказала она. Шпигель, который имеет проблемы с сердцем, не присутствовал в зале суда на оглашении приговора, а слушал его по видеосвязи.

Версия следствия

По версии обвинения, с 3 июня 2019 по 29 сентября 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн рублей. Кроме того, Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса. Незаконное вознаграждение, по данным СК, предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с компаниями "Фармация" и "Биотек" на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов.

Кроме этого, суд счел, что Белозерцев причастен и к незаконному хранению боевого пистолета ПМ в подсобке администрации Пензенской области. Это оружие было найдено в ходе обыска в этом помещении.