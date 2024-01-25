В Крыму на территории школы собака напала на подростка

У ребенка раны в районе живота, отметили в региональной прокуратуре

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Собака напала на 14-летнего подростка на территории школы в поселке Симеизе в Крыму во время урока физкультуры, покусав его за живот. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"Во время урока физической культуры в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Симеизская средняя школа" собака напала на 14-летнего подростка. В результате ребенку были причинены телесные повреждения в виде укушенных ран живота", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что прокуратура контролирует ход проверки, по результатам установят все обстоятельства происшествия и дадут оценку действиям должностных лиц школы и администрации города.