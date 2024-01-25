Экс-сенатора Шпигеля приговорили к 11 годам колонии за взятки

Ему также назначили штраф в размере более 450 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил бывшего сенатора и главу грппы фармкомпаний "Биотек" Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Измайловского суда Москвы, где прошло оглашение судебного решение.

"Назначить Шпигелю срок наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере свыше 450 млн руб.", - огласила приговор судья Екатерина Степина.

По ее словам, бизнесмен признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Шпигеля лишили государственных наград, в том числе ордена Почета.

Ранее прокуратура требовала приговорить предпринимателя к 12 годам лишения свободы.

Суд также назначил наказания и остальным фигурантам дела. Супруга Шпигеля Евгения получила 8,5 года колонии. Ее суд также признал виновной в даче взятки в особо крупном размере. Директор ОАО "Фармация" Антон Колосков получил 8,5 года общего режима. Также он будет должен заплатить штраф в 60 млн рублей. Суд признал его виновным в даче особо крупной взятки. Экс-водитель представительства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и заместитель главы этого же представительства Федор Федотов признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им суд назначил по 7,5 года лишения свободы каждому.

Процесс по этому делу проходил в закрытом режиме на территории СИЗО "Матросская Тишина" из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля. Журналистов на процесс не допускали. Оглашение приговора состоялось в Измайловском суде Москвы. Туда слушания были перенесены из Пензенской области по требованию Генпрокуратуры.

Обжалование приговора

Адвокаты осужденных за взятки Белозерцева и Шпигеля обжалует приговор суда, заявила защитник экс-сенатора Залина Фарниева.

"Мы не согласны с приговором и подадим на него апелляцию", - сказала она.

По словам адвоката, гособвинению не удалось доказать причастность бывшего сенатора к взяткам либо же к лоббированию чьих-либо интересов. "Кроме этого, мы понимаем, что с учетом состояния здоровья Шпигеля этот срок для него - почти как смертный приговор. Он уже не может передвигаться без инвалидного кресла, а обслуживает себя мой подзащитный лишь с помощью сокамерников", - сказала она. Шпигель, который имеет проблемы с сердцем, не присутствовал в зале суда на оглашении приговора, а слушал его по видеосвязи.

Версия следствия

По версии обвинения, с 3 июня 2019 по 29 сентября 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн рублей. Кроме того, Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса. Незаконное вознаграждение, по данным СК, предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с компаниями "Фармация" и "Биотек" на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов.

Кроме этого, суд счел, что Белозерцев причастен и к незаконному хранению боевого пистолета ПМ в подсобке администрации Пензенской области. Это оружие было найдено в ходе обыска в этом помещении.