В Кемерове студент на автомобиле въехал в остановку

В результате пострадали три человека, в том числе ребенок

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 20-летний студент, въехал в остановку общественного транспорта в Кемерове. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Около 16:20 (12:20 мск - прим. ТАСС) в дежурную часть УМВД России по городу Кемерово поступило сообщение о ДТП, произошедшем на проспекте Ленина. Здесь водитель автомобиля Nissan Almera въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. На место незамедлительно были направлены сотрудники Госавтоинспекции. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 42 и 60 лет, а также двухлетний ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, 20-летний студент одного из местных вузов не справился с управлением и съехал с дороги.

Также выяснилось, что в автомобиль незаконно установлено газовое оборудование. В настоящее время виновник ДТП доставлен в отдел полиции, проводится проверка.