В Астрахани руководство собачьего приюта обвинили в мошенничестве на 64,5 млн рублей

В пресс-службе управления СК РФ по региону отметили, что животных также лишали полноценного питания, питьевой воды и своевременной ветеринарной помощи

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Мошеннические действия руководства астраханской организации "Экоприют", которая занималась реализацией госконтрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных собак, оценены в ходе уголовного дела на сумму 64,5 млн рублей. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение двум фигурантам дела, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Астраханской области.

"Заместитель прокурора области Владимир Иванов утвердил обвинительное заключение в отношении фактического руководителя, директора и главного ветеринара ООО "ЭКОприют". По версии следствия, руководитель и сотрудники общества более года ненадлежащим образом исполняли условия муниципальных контрактов на отлов, содержание, лечение, вакцинацию, стерилизацию и возврат на прежнее место обитания животных без владельцев. Фактический руководитель общества путем совершения финансовых операций и заключения сделок придавал вид правомерности владения денежными средствами, похищенными при выполнении условий контрактов. Ущерб бюджету превысил 64,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинение мужчинам предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы, в особо крупном размере). Фактический руководитель организации обвиняется также по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), директор - по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель).

Как рассказали в пресс-службе управления СК РФ по региону, жестокое обращение с животными в "Экоприюте" выражалось в том, что животных лишали полнорационного питания, питьевой воды и своевременной ветеринарной помощи, не соблюдались требования к условиям содержания животных. Из-за этого погибло не менее 331 бездомной собаки. "В рамках расследования уголовного дела следователями регионального СК при взаимодействии с УМВД России по Астраханской области при поддержке ОМОНа проведена серия обысков. Наложен арест на имущество на сумму более 100 млн рублей", - добавили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Астрахани в феврале 2023 года по факту мошенничества на сумму более 28 млн рублей при реализации 12 госконтрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных. Хищение совершено неустановленными лицами из числа руководства ООО "Экоприют" совместно с должностными лицами администрации муниципального образования и региональной службы ветеринарии.