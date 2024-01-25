В Курганской области возбудили дело по факту неправильного хранения опасных биоотходов

По версии следствия, директор одного из предприятий вывез и хранил туши животных в лесном массиве

ТАСС, 25 января. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия по утилизации биоотходов в Курганской области - по версии следователей, злоумышленник вывез и хранил туши сельскохозяйственных животных в лесном массиве в деревне Тебенякское. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Основным видом деятельности организации является перемещение, хранение и утилизация биологических отходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что директор предприятия вывез и незаконно хранил на открытом участке местности в лесу туши сельскохозяйственных животных, относящиеся к особо опасным биологическим отходам.

"Биологоческие отходы в нарушение санитарных норм были размещены без помещений и емкостей, предотвращающих доступ к ним посторонних лиц и животных, и создают угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде", - подчеркнули в ведомстве.