Под Псковом в детском саду выявили пять случаев кишечной инфекции

Учреждение приостановило работу, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Детский сад в поселке Писковичи в Псковском районе Псковской области приостановил свою работу из-за обнаружения у детей острой кишечной инфекции, в настоящее время выявлено пять случаев заболевания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадозора.

"Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит эпидемиологическое расследование в детском саду деревни Писковичи Псковского района в связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции. С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции деятельность детского сада временно приостановлена", - сказала собеседница агентства.

В ведомстве не уточнили, потребовалась ли заболевшим госпитализация.

Она также уточнила, что в настоящее время специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Писковичи - это крупный поселок под Псковом, в котором проживает более 2,5 тыс. человек. На его территории расположен один детский сад "Рябинушка", который обслуживает население этого поселка.