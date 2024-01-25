Украинские военнопленные назвали атаку ВСУ на Ил-76 трагедией и подлостью

По словам капитана Дениса Винника, командира роты 14-й бригады украинской армии, обидно слышать, что ВСУ сбили самолет со своими людьми, которые должны были возвратиться домой

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Атака Киева на Ил-76 с украинскими военнопленными - подлость, после которой страшно участвовать в обмене. Такое мнение высказали ТАСС военнослужащие ВСУ, взятые в плен в январе на запорожском направлении.

"Я думаю, это очень подло и неправильно по отношению к людям. Это же получается, что свои своих у нас подбили. Зачем, я не понимаю. Даже страшно как-то возвращаться, идти на обмен. Может, что-то хотят скрыть, не знаю. <...> Может, не хотят, чтобы украинцы узнали, что к нам нормально относятся в плену", - сказал пулеметчик бронеавтомобиля из 14-й бригады ВСУ "Червона калина" Руслан Попов.

По словам капитана Дениса Винника, командира роты 14-й бригады украинской армии, "обидно слышать, что [ВСУ] сбили самолет со своими людьми, которые должны были возвратиться домой". "Честно, удивлен. Люди хотели увидеть своих родных, своих близких. Скажем так, уже они рассчитывали, что увидят их. И такое произошло. Я не знаю [почему это произошло]", - добавил он.

"Ну, что я могу сказать. Это трагедия. <...> Либо где-то прошла несостыковка, либо им было, может, и невыгодно, чтобы они прилетели", - считает рядовой 82-й бригады ВСУ Валерий Колюжный.