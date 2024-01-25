На участке Рижского направления МЖД приостановили движение из-за схода поезда с рельс

Пострадавших и угрозы экологии нет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) временно приостановлено из-за схода хозяйственного поезда, сообщается в Telegram-канале МЖД.

"В 14:25 на станции Волоколамск произошел сход хозяйственного поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск", - значится в публикации.

Отмечается, что в связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны.

"Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимаем меры для восстановления движения в штатном режиме. Причины произошедшего устанавливаются. На МЖД работает штаб, координирующий действия по ликвидации последствий схода", - заключили в МЖД.