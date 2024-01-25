СК возбудил дело после массового отравления жителей в Плавске

Пострадали более 200 человек

ТУЛА, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Тульской области, где в конце декабря 2023 года в городе Плавске после употребления воды из водопровода более 200 человек почувствовали недомогание и признаки отравления. Об этом журналистам сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"По результатам проведенной проверки Плавским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сегодня уголовное дело передано в 1-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления", - сообщили в пресс-службе.

Руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Владимир Усов на брифинге отметил, что в Плавске в общей сложности заразились более 200 человек. "Все, кто почувствовал недомогание, употребляли сырую воду. Назначен ряд экспертиз, проведены осмотры водонапорной башни, системы очистки", - добавил Усов.

Пресс-служба областного управления Роспотребнадзора 29 декабря сообщала, что информация о первых случаях кишечной инфекции начала поступать с 27 декабря, в связи с чем были организованы противоэпидемические мероприятия, обследование заболевших, отбор проб воды и их лабораторное исследование. Острую кишечную инфекцию, вызванную норовирусом, выявили у 48 жителей города Плавска, при этом общее число почувствовавших недомогание указано не было. Причиной заражения, по предварительным данным, могла стать вода из водопровода.