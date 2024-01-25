В Японии заявили, что ущерб инфраструктуре от землетрясений может составить до $17,6 млрд

Как отметило агентство Kyodo, речь идет, в частности, о разрушениях и повреждениях жилой недвижимости, нежилых производственных и офисных зданий

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Ущерб инфраструктуре в результате серии землетрясений, которая произошла на полуострове Ното в Японии начиная с 1 января, может достичь 2,6 трлн иен ($17,6 млрд). Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные оценки.

Как отмечает агентство, речь идет о разрушениях и повреждениях жилой недвижимости, нежилых производственных и офисных зданий, дорог, водопроводов и портов в трех пострадавших префектурах - Исикава, Ниигата и Тояма. Оценки ущерба варьируются в диапазоне от 1,1 трлн иен (около $7,5 млрд) до 2,6 трлн иен ($17,6 млрд).

Серьезный материальный ущерб привел к неопределенности относительно японской экономики на фоне общих опасений, связанных с ужесточением монетарной политики в западных странах и замедлением темпов роста в Китае.

"Внимание следует уделить экономическим последствиям землетрясения", - привело агентство слова представителя правительства, который также обратил внимание на угрозы, связанные с инфляцией, перспективами ближневосточного конфликта и волатильностью на финансовых рынках.