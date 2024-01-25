На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг залегал на глубине 13,4 км

СТАМБУЛ, 25 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям страны.

По его данным, подземный толчок зарегистрирован в 16:04 по местному времени (совпадает с мск) в уезде Баталгази и ощущался во многих районах юго-востока. Очаг залегал на глубине 13,4 км.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ранее сообщил, что в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,5.

По данным телеканала TRT Haber, землетрясение вызвало панику среди местных жителей.

Как сообщил глава МВД республики Али Ерликая, землетрясение не вызвало жертв и разрушений. "Департамент ЧС и связанные с ним подразделения приступили к обследованию местности, где произошло землетрясение. По данным на настоящее время, никаких негативных последствий нет", - написал министр в X (ранее Twitter).

В новость внесены изменения (16:33 мск) - меняется источник, приводятся новые данные по магнитуде.