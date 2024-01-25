В Дагестане возбудили дело на полицейского из-за взрыва в пригороде Махачкалы в августе

Его подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей

МАХАЧКАЛА, 25 января. /ТАСС/. Правоохранители в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении участкового по факту крупного взрыва в августе в пригороде Махачкалы, где погибли 37 человек. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

"Правоохранительные органы по делу о взрыве в пригороде Махачкалы, где погибли 37 человек, возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции. Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, полицейский своевременно не пресек незаконное хранение одним из граждан аммиачной селитры.

Взрыв произошел 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате ЧП, по последним данным, погибли 37 человек, более 110 пострадали.