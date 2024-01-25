Экс-замначальника следствия на транспорте МВД по ЦФО приговорили к четырем годам

По версии обвинения, Илья Прокопов передал взятку бывшему сотруднику Российского федерального центра судебной экспертизы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления на транспорте МВД России по ЦФО Илью Прокопова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманной суд Москвы признал виновным Прокопова Илью Исааковича в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) на срок четыре года в исправительной колонии строгого режима", - сказала представитель суда.

По версии обвинения, Прокопов передал взятку бывшему сотруднику Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ за проведение судебной экспертизы по уголовному делу о мошенничестве.