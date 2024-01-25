Число раненых в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ выросло до трех

Мэр Алексей Кулемзин ранее сообщал о двух пострадавших

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Три мирных жителя Донецка, по уточненным данным, получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"Количество раненых в результате сброса взрывного устройства с украинского БПЛА возросло до трех", - сказал представитель оперативных служб.

Мэр Алексей Кулемзин ранее информировал о ранении двух мирных жительниц.

Позднее Кулемзин в Telegram-канале подтвердил, что, "по дополнительной информации, в результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) с БПЛА в Кировском районе на Дагестанской улице ранена женщина 1972 года рождения".