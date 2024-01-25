Свердловскую пенсионерку осудили на 1,5 года условно за попытку поджога военкомата

Любовь Шулина по указанию неустановленного лица пыталась поджечь здание при помощи зажигательной смеси, но не успела

ТЮМЕНЬ, 25 января. /ТАСС/. Первоуральский суд Свердловской области приговорил пенсионерку к 1,5 года условно по делу о попытке поджога военкомата в марте 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Первоуральский городской суд вынес приговор Шулиной Любови Георгиевне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.167 УК РФ. <…> Действия Шулиной Л. Г. судом квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.167 УК РФ как покушение на умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Шулиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 31 марта 2023 года обвиняемая по указанию неустановленного в ходе предварительного расследования лица, которое по телефону склонило ее к умышленному повреждению здания военного комиссариата города Первоуральска и Шалинского района. Пенсионерка прибыла к указанному зданию, чтобы поджечь его при помощи зажигательной смеси, но не смогла довести свои преступные действия до конца, поскольку была задержана сотрудниками полиции.

Ранее в Нижнем Тагиле и Первоуральске были задержаны две пенсионерки, которые после беседы с телефонными мошенниками отправились поджигать военкомат. Обе были задержаны и стали фигурантками уголовных дел, сообщали местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.