В квартире на севере Москвы обнаружили тела двух мужчин без следов криминала

Следователи осматривают место происшествия

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Тела двух мужчин без видимых телесных повреждений обнаружены в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"25 января в квартире жилого дома, расположенного на улице Зеленоградской, обнаружены тела двух мужчин без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось об аналогичном происшествии на Дубининской улице, где в одной из квартир были обнаружены тела троих мужчин также без видимых телесных повреждений.

В новость внесена правка (16:52 мск) - повторяется с уточнением в заголовке, верно - на севере.