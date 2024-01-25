Под Красноярском ликвидировали пожар в производственном цехе

Из здания были эвакуированы около 40 человек

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Пожар в производственном цехе в селе Еловое Емельяновского района Красноярского края ликвидирован на площади 1 725 кв. м. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"В 20:10 (16:10 мск) пожар полностью ликвидирован", - сообщили в МЧС.

Утром 25 января в селе Еловое загорелся производственный цех. По предварительным данным, в нем занимались производством лодок. Из здания были эвакуированы около 40 человек. На месте пожара работали 27 человек и 8 единиц техники.

Региональное управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, которая расположена в 200 м от пожара. "По предварительным результатам исследований проб атмосферного воздуха, отобранных сегодня на территории жилой застройки в с. Еловое Емельяновского района, зарегистрировано превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций: по оксиду углерода - в 2,3 раза, по взвешенным частицам РМ10 - в 1,2 раза и по взвешенным частицам РМ2,5 - в 2,2 раза", - пояснили в ведомстве.