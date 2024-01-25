Во Внуково задержали депортированного из Турции россиянина, похитившего 272 млн рублей

По версии следствия, Марат Джанибеков похитил деньги ПАО "Россети" с использованием служебного положения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали в аэропорту Внуково депортированного из Турции россиянина Марата Джанибекова, который используя служебное положение похитил 272 млн рублей, принадлежащие компании "Россети". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А. Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин Марат Джанибеков", - сказала она.

Фигурант находился в международном розыске по инициативе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Ему инкриминируются мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализация криминальных доходов. "По версии следствия, злоумышленник в сговоре с другими соучастниками с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств ПАО "Россети". Бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 272 млн рублей", - добавила представитель ведомства.

Похищенные деньги с помощью фиктивных финансовых операций злоумышленником были легализованы. В ноябре 2021 года Джанибеков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Обвиняемый пытался оспорить решение властей Турции о депортации, однако поданное им ходатайство было отклонено.