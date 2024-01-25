Напавший с ножом на полицейского на западе Москвы арестован

Манджиева Церена арестовали до 25 марта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы полиции, произошедшем на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Кунцевский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования в отношении Манджиева Церена Басанговича и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 25 марта", - сказали в пресс-службе.

Манджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, 24 января во время дежурства при обходе маршрута по улице Бобруйской сотрудник полиции заметил мужчину с вызывающим подозрение поведением и остановил для установления личности и проверки документов. Однако мужчина, проигнорировав законное требование сотрудника правоохранительных органов, ранил полицейского ножом и убежал. Позже он был задержан. Сотрудник полиции был госпитализирован, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

В новость внесена правка (17:34 мск) - уточняется мера пресечения в заголовке, лиде, верно - арестован; в цитате, верно - содержания под стражей.