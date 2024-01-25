В Свердловской области кондуктор вытолкала пассажирку из автобуса

Прокуратура организовала проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура города Полевского Свердловской области организовала проверку после опубликованной в СМИ и Telegram-каналах видеозаписи, на которой кондуктор рейсового автобуса вытолкнула пассажирку. В результате она упала на заснеженную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"Прокуратура Полевского организовала проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях кондуктора автобуса, следующего по маршруту №107 "Полевской - Косой Брод", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Раннее некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовал сообщения о том, что пассажирка проехала свою остановку и не могла самостоятельно выйти из автобуса. Кондуктор потребовала от пассажирки выйти из салона, подталкивая ее к дверям. На размещенной видеозаписи видно, что женщина не удержалась и скатилась по ступеням автобуса на заснеженную дорогу.