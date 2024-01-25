Суд арестовал двух водителей, перекрывших в декабре движение на Кутузовском проспекте

Им назначено наказание в виде административного ареста сроком по 15 суток

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы назначил по 15 суток ареста "дорожным хулиганам" Армену Торосяну и Абдуле Касумову за перекрытие Кутузовского проспекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел административные дела по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) в отношении Торосяна Армена Самвеловича и Касумова Абдулы Лукьяновича. Они признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного ареста сроком по 15 суток", - сказали в пресс-службе.

Молодые люди 24 декабря приняли участие в массовом мероприятии, повлекшем нарушение общественного порядка и создание помех движению по Кутузовскому проспекту. Они ехали на Mercedes по дороге общего пользования в составе автоколонны в количестве не менее пяти машин с включенными аварийными сигналами, совершая резкие перестроения и задерживая основной поток машин.