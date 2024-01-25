25 января, 15:20,
обновлено 25 января, 15:32
Крушение самолета в Афганистане

Следствие не выдвинуло обвинений владельцу "Атлетик-групп"

СК России
© СК России

Адвокат Владислав Шуляковский сообщил, что Екатерина Агапова является единоличным владельцем компании

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следствие не выдвинуло никаких объявлений владельцу компании "Атлетик-групп", самолет которой разбился над областью на границе Афганистана и Таджикистана 20 января, Екатерине Агаповой после допроса. Об этом ТАСС заявил адвокат Агаповой Владислав Шуляковский.

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"По поводу возбужденного уголовного дела могу сообщить, что Агапова Екатерина Александровна была допрошена следователем Следственного комитета Российской Федерации в качестве свидетеля, никаких обвинений ей не предъявляется, мы оказываем возможное содействие правоохранительным органам", - сказал адвокат.

По его словам, Агапова является единоличным владельцем "Атлетик-групп". "Единоличным владельцем ООО "Атлетик-групп" действительно является мой доверитель Агапова Екатерина Александровна. При этом ей принадлежит только 11% доли воздушного судна Falcon 10", - отметил Шуляковский.

"Самолет был приобретен в конце 2023 года и зарегистрирован на территории России 24 ноября 2023 года. О том, что данный самолет совершает полеты, моему доверителю известно не было, так как эксплуатацией самолета занимался бывший супруг Екатерины Аркадий Грачев", - добавил адвокат.

О трагедии, по утверждению Шуляковского, Агапова узнала от журналистов, "тогда же ей стало известно о том, что в указанном самолете мог разбиться и Грачев А. Ю."

В новость внесена правка (19:03 мск) - уточненяется статус "Атлетик-групп", верно - компания. 

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