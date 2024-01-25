Следствие не выдвинуло обвинений владельцу "Атлетик-групп"

Адвокат Владислав Шуляковский сообщил, что Екатерина Агапова является единоличным владельцем компании

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следствие не выдвинуло никаких объявлений владельцу компании "Атлетик-групп", самолет которой разбился над областью на границе Афганистана и Таджикистана 20 января, Екатерине Агаповой после допроса. Об этом ТАСС заявил адвокат Агаповой Владислав Шуляковский.

"По поводу возбужденного уголовного дела могу сообщить, что Агапова Екатерина Александровна была допрошена следователем Следственного комитета Российской Федерации в качестве свидетеля, никаких обвинений ей не предъявляется, мы оказываем возможное содействие правоохранительным органам", - сказал адвокат.

По его словам, Агапова является единоличным владельцем "Атлетик-групп". "Единоличным владельцем ООО "Атлетик-групп" действительно является мой доверитель Агапова Екатерина Александровна. При этом ей принадлежит только 11% доли воздушного судна Falcon 10", - отметил Шуляковский.

"Самолет был приобретен в конце 2023 года и зарегистрирован на территории России 24 ноября 2023 года. О том, что данный самолет совершает полеты, моему доверителю известно не было, так как эксплуатацией самолета занимался бывший супруг Екатерины Аркадий Грачев", - добавил адвокат.

О трагедии, по утверждению Шуляковского, Агапова узнала от журналистов, "тогда же ей стало известно о том, что в указанном самолете мог разбиться и Грачев А. Ю."

В новость внесена правка (19:03 мск) - уточненяется статус "Атлетик-групп", верно - компания.