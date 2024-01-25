Рейс Петербург - Мурманск вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин

Пассажиров пересадят на резервный самолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Авиалайнер Boeing 737-800, вылетевший по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин. В Мурманск пассажиры отправятся на резервном самолете, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"Сегодня, 25 января, в 16:51 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск. Экипажем принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Пассажиры готовятся к вылету на резервном самолете", - рассказали в пресс-службе.

По данным табло аэропорта Пулково, речь идет о борте авиакомпании Smartavia. Рейс 5N 517 вылетел в 15:05, в графе "Направление" теперь у него стоит "Санкт-Петербург". Рейс с этим же номером по направлению "Мурманск" теперь значится на табло как задержанный.