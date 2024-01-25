Суд арестовал до 23 марта обвиняемого в ножевом ранении подростка в Подмосковье

Обвиняемый полностью признал свою вину

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Суд арестовал 18-летнего юношу, который обвиняется в ножевом ранении подростка в ходе драки возле торгового центра в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По ходатайству следствия в отношении обвиняемого в нападении на 15-летнего подростка в городе Чехове избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что обвиняемый арестован до 23 марта. "В судебном заседании он полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии, не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 23 января возле торгового центра "Карнавал". В ходе драки молодой человек ранил ножом 15-летнего подростка, а потом скрылся. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали юношу.